بالفيديو.. نانسي عجرم وزوجها يحتفلان بعيد ميلاد "ميلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: حرصت المطربة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما "ميلا" وسط مجموعة من أصدقائها. نشرت عجرم مقطع فيديو من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها الشخصي بـ"تويتر"، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لأميرتي الأولى ميلا". يذكر أن نانسي عجرم تشارك في رمضان الجاري بإعلان لأحد شركات الاتصالات الكبرى، يشاركها فيه النجم تامر حسني.

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