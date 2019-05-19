شاهد: هيا الشعيبي عن أحلام “صكيتي ع كيم كاردشيان”

تغزلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بصديقتها الفنانة أحلام الشامسي، خلال تقديمها برنامج “فانوس هيونة”، المذاع على قناة Atv الكويتية في رمضان 2019، وقالت: “موفقة أم فهد، وصاير اللوك حلو وضعفانة وكيوت، صكيتي على كيم كاردشيان”.

وتأثرت هيا كثيرًا حتى أنها بكت بعدما تلقت اتصالا من إحدى متابعات برنامجها، وقالت الفتاة في مداخلتها الهاتفية: “انت فنانة جدا متألقة وأحب إني أشكر القناة إنها اختارتك” وتابعت: “كبرتِ بعيني يوم ساعدتِ البنت أوراد وبتقوم بالسلامة ان شاء الله” في إشارة إلى الطفلة الكويتية اوراد العنزي.