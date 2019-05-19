دنيا بطمة تشوق جمهورها بعمل غنائي جديد

نشرت الفنانة دنيا بطمة عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، صورًا لها من داخل الاستوديو لتعلن لجمهورها عن تحضيرها لعمل غنائي جديد، حيث من المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة، وعلقت “دنيا” عليها قائلة: “انتظروني في عمل رائع قريبًا، شكر كبير للهيئة الملكية المغربية للتنمية والتواصل الإفريقي والعالمي على إهتمامهم وثقتهم، وعلى رأسهم الأستاذ محمد بوصفيحة والسيدة حنان الوردي”، وأضافت: “العمل من كلمات الأستاذ نبيل جاي، وألحان وتوزيع المبدع محمد الشرابي، الصراحة تسجيل الأغاني معاك مختلف جدًا، الله يعطيك الصحة، وشكرًا لكم جميعا الشباب”.

وتستعد دنيا بطمة، حاليًا للتحضير لدويتو غنائي جديد سيجمعها بالمطرب المغربي الشاب إيهاب أمير، كما تلقت مؤخرًا العديد من التكريمات، كان آخرها جائزة “الباما” كأفضل مطربة مغربية، يشار إلى أن آخر أعمال دنيا بطمة، كان كليب “الزمن بيدور”، وهو من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات، وتوزيع أسامة سامي، وتم تصوير الكليب في القاهرة من إخراج أحمد جيلاني.