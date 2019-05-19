شاهد: تايلور سويفت تفاجئ جمهورها بعادة غريبة لها أثناء النوم!!

دائمًا ما تثير تايلور سويفت الجدل وتلفت الأنظار إليها، من إطلالاتها إلى أخبارها، ولكنها مؤخرًا كشفت عن سر غريب بعض الشيء وطريف أيضًا لمحبيها، فأثناء حضورها برنامج “ذا إيلين شو” في ضيافة “إيلين ديجينريس”، كشفت تايلور عن عادة غريبة تفعلها أثناء النوم، وهي الأكل، وفق صحيفة “ميرور” البريطانية، سألت “إيلين” ضيفتها “تايلور” عما تفعله إذا واجهت صعوبة في النوم ليلًا، وكان ردها هو الأكل، ولكن ليس بطريقة طبيعية كما تتوقعين، وقالت “تايلور”: “أذهب إلى الطابق السفلي وأتجول في المطبخ وأتناول ما أعثر عليه، أصبح مثل الراكون الذي يبحث في القمامة”، ولكنها أشارت إلى أنها تستيقظ في اليوم التالي دون تذكر ما حدث، حيث قالت: “لا أتذكر حقًا، ولكنني أعلم أنه أنا، إما قططي”.

يجدر بالذكر أن الأكل أثناء النوم، هو عبارة عن حالة تُعرف طبيًا باسم “باراسومنيا” أو اضطراب الأكل المرتبط بالنوم، والتي يقوم المصابون بها بالنهم القهري في منتصف الليل.

يأتي لقاء “تايلور” مع “إيلين ديجينريس” هذا، بعد 4 سنوات من آخر ظهور معها، وتحدثت عن العديد من الأمور، أهمها أنها كشفت لمعجبيها أن ألبومها السابع، استغرق أقل من 3 أشهر وأنجزته في 24 فبراير 2019 وبالإضافة إلى ذلك، حمّست تايلور معجبيها وكشفت أن ألبومها المُنتظر سيتضمن عددًا أكبر من الأغاني مقارنة بألبوماتها السابقة، وبذكر تايلور، لا يمكننا تجاهل إطلالتها الناعمة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا تميز بالكشاكش والطبقات ذا أكتاف كولد شولدر، كما تميز بتصميمه الأومبري الناعم.