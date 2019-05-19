شاهد: سقوط شذى حسون في “رامز في الشلال” وصراخ هستيري!!

وقعت المطربة العراقية شذى حسون ضحية حلقة اليوم الأحد 18 مايو في برنامج “رامز في الشلال” الذي يقدمه رامز جلال عبر شاشة قناة “MBC مصر”، فوجئت المغنية شذى حسون بالمياه تحيط بها من كل جانب، وذلك بعد أن سقطت من المسرح، ورغم أن فريق البرنامج سارع لإلتقاطها وساعدها على الصعود إلى قارب النجاة، كانت النجاة أبعد ما يمكن عن شذى حسون، وبدأت رحلة معاناتها في الشلال

وفور رؤية شذى حسون للغوريلا انتابتها حالة من الهلع والهيستريا عبرت عنه بالصراخ، واستمر صراخ شذى حسون خلال مواجهتها الغوريلا بينما أطراف أصابع الغوريلا تداعب رأسها، ومن يعلم كيف كانت تشعر أو تفكر في تلك اللحظات، ودخلت المغنية شذى حسون في نوبة صراخ عنيف لم تتوقف حتى بعد انتهاء المقلب.

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ربما لم تتصور المغنية شذى حسون يوما أنها ستجد نفسها تصارع غوريلا ضخمة، قبل حلولها ضيفة في برنامج المقالب “رامز في الشلال” على شاشة MBC مصر، فبعد أن خلع الفنان رامز جلال قناع الغوريلا، وكشف عن وجهه معلنا نهاية المقلب، تحوّل كل ما كانت شذى حسون تشعر به من رعب إلى غضب عارم، وفشلت جميع محاولات رامز جلال لتهدئتها، وظهر أنها قررت معاقبته مهما كانت ضخامة جسد الغوريلا الذي يرتديه.