جورج كلوني: مولود هاري وميغان خطف الأضواء مني.. لهذا السبب!

صرح النجم العالمي، جورج كلوني البالغ من العمر 58 عامًا مازحًا إن الطفل الملكي أخذ بريقه وسرق الأضواء منه، حيث يتشارك معه في نفس يوم عيد الميلاد في 6 مايو، وعندما سألته المذيعة خلال برنامج BANG Showbiz عما إذا كان سيزور الطفل آرشي أثناء وجوده في لندن، قال نجم الشاشة: “أتمنى ذلك، سيكون ذلك جميلًا”، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وعبّر الممثل عن أمله بمقابلة مولود دوق ودوقة ساسيكس “الأمير هاري وميغان ماركل” خلال رحلته السريعة إلى لندن، حيث كان يروّج لأحدث مسلسلاته Catch-22.

يُشار إلى أن جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين تجمعهما صداقة قوية بالأمير هاري وميغان ماركل وكانت أمل كلوني من القلّة الذين حضروا حفل الـ”بيبي شاور” لمولود ماركل في نيويورك، ورحّب الزوجان الملكيان هاري (34 عامًا) وميغان (37 عامًا) بإبنهما آرشي هاريسون ماونت باتن في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان قد حضر النجم جورج كلوني العرض الأول لمسلسله Catch-22 في سينما The Vue في ويستفيلد بلندن بصحبة زوجته أمل علم الدين ووالدتها باريا علم الدين ويعتبر مسلسل “Catch-22” أحدث أعمال كلوني ويشارك في بطولته كلوني و كيلي شاندلر و رافي جافرون و جيران هويل وجاي بولسون ودانيال ديفيد ستيوارت.