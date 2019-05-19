مرض سهر الصايغ في "فكرة بمليون جنيه"

تبدأ الحلقة ١٥ من مسلسل فكرة بمليون جنيه، بإبلاغ محامي علاء الدين بالضرائب التي عليه والتي تبلغ آلاف الجنيهات. يحاول علاء الدين الإستمرار في مشروعه الكهربائي، رغم أن العصابة التي تتربص له مازالت حرة طليقة لا تعلم الشرطة من هى وما أسباب فعلها لذلك. التي تتربص له مازالت حرة طليقة لا تعلم الشرطة من هى وما أسباب فعلها لذلك. تسود الكوميديا على حلقة اليوم بسبب أسرة علاء الدين الطريفة، خاصة بعد معرفتهم لما فعله ابنهم الأصغر بالمدرسة وتقديمة هدية الفلانتين لصديقته هناك. تذهب شيماء ووالدتها إلى الدجال مرة أخرى ويعطيها دواء تأخذه سيفيدها كثيرًا لمظهرها، وبمجرد شربها لوصفة الدجال تعبت كثيرًا ووقعت على الأرض.

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