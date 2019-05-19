بالفيديو..محمد إمام وراء رجوع ابتسامة هاجر أحمد في "هوجان"

تبدأ الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام, بإنقاذ "هوجان" حياة نجلة رجل الأعمال "كمال اللباد" والذي يعمل معه كحارس . تدور أحداث الحلقة حول غضب "كمال اللباد" بعد ما حدث لإبنته, وتكليفه لـ "هوجان" بالبحث عن ن وراء محاولة قتل إبنته. لـ "هوجان" بالبحث عن ن وراء محاولة قتل إبنته. واتفاق بين "لطفي الحراق" و "نوجه" بسرقة رجل بسيط ينام في الشارع أكثر من خمسون عاماً, وأثناء السرقة يكتشف الرجل وجودهم فيفر الحراق هارباً و يترك نوجة. Advertisements تنتهي الحلقة الثالثة عشر من "هوجان" بنجاح لطفي الحراق في بيع قطعة أثرية, كان يحتفظ بها "بهلول". ومحاولات "هوجان" برجوع الإبتسامة على وجهه "نور" بعد فشل محاولة قتلها, بحضور كلبتها والإسكيتش التي ترسم فيه إلى المستشفى.

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