أوس أوس كائن فضائي في "الواد سيد الشحات"

يصطدم فخر بالسيارة ومعه ريتاج وسيد، في الحلقة 13 من مسلسل الواد سيد الشحات، كائن فضائي، ويجسد دوره الفنان أوس أوس، ويأخذونه إلى الدكتور وليد، ثم يهرب منهم، ويفكرون في كيفية اعادته، كي يبيعونه لتدبير أموال السحاوي.

وتتذكر ريتاج أن موبايلها في الجاكت "البمبي" الخاص بها الذي أخذه الكائن الفضائي، ويقومون بعمل تتبع للهاتف ويعرفون مكان الكائن ويمسكوا به، ويأخذونه معهم في المنزل، ويعرضونه للبيع على "أولكس".

ويرى الاعلان شخصان من "المين بلاك"، وهي الجماعة التي تحارب الكائنات الفضائية، ويحاولان أخذ الكائن الفضائي إلا أنهم يفشلان في ذلك.

والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وتدور الأحداث في قالب كوميدي.