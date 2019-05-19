شاهد.. محمد عبدالرحمن يتصدر تويتر بسبب "الواد سيد الشحات"

عبر الفنان محمد عبدالرحمن نجم مسرح مصر، عن سعادته بعد تصدره قائمة الأكثر تداولًا علي موقع التغريدات "تويتر"، بعد نجاح دوره في مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي يخوض

من خلاله موسم رمضان الحالي.

فكتب عبدالرحمن عبر حسابه بموقع إنستجرام: "الحمدلله.. مبسوط جداً من ردود افعالكم واستقبالكم لمسلسل الواد سيد

الشحات وانبساطتكم ب شخصية فخر العرب وإن شاء الله باقي الحلقات تعجبكم".يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات"، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، حميد الشاعري، هشام قدري، مصطفى بسيط، تأليف إبراهيم خطاب، ومن إخراج أحمد الجندي.