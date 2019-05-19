القبض على قاتل فريدة في "زي الشمس"

تبدأ الحلقة ١٣ من مسلسل زي الشمس، بذهاب سيف أحمد طالب الفنون الجميلة والمشتبه به في قضية قتل فريدة، الى أختها نور أمام المنزل، ويبدو أنه شارب شئ فهو لا يعي ماذا يفعل، وخافت نور من شكله وحذرته من الإقتراب منها، ولكنه كان يريد أن يخبرها شئ مهم عن فريدة، واضطرت ضربه على رأسه خوفًا منه.

أتت الشرطة لمنزل نور والقت القبض على

سيف، وأثناء التحقيق معه، رفض الكلام، وطلب من وكيل النيابة أن يرى نور لأنه أمر مهم وضروري يخص فريدة يريد أن يخبره لها، ولن يتحدث الا أمامها. يخرج عمر من الحبس، بعد اثبات التحقيقات أنه لا يوجد عليه دليل برؤية فريدة ليلة الحادث، وتفرح نور ويتقرب منها عمر يريد أنيصلح ما حدث في الماضي.

تذهب نور الى مدرسة أولاد فريدة من أجل، الدفاع عن كريم وكارمة اولاد أختها، فقد تخانقا مع أصدقائهم، بعد أن تطاول الأولاد على فريدة والدتهم، وتحل المشكلة مع مديرة المدرسة .

تتذكر نور أختها فريدة وهى تحاول أن تخبرها عن بشاعة وقسوة عمر عليها، وتتأسف لها على ما فعلته، ولكن نور لم تسماحها وقتها، في المقابل يجلس عمر مع والدتها ويخبرها أنه لن يأخذ الأولاد منها وسيبقون معها ومع نور فهو يثق فيها وأنها سترعاهم جيدًا.