شاهد.. مينا عطا وهايدي موسي ضيوف عمرو عبدالحميد في "سيرة الحبايب"

يحل المطرب مينا عطا و هايدي موسي نجوم ستار أكاديمي، غدًا الأحد، ضيوفًا على برنامج "سيرة الحبايب"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، والفنانة جيهان خليل، علي شاشة TEN، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف

الليل.

ومن المقرر أن يتحدثا عطا وهايدي خلال الحلقة عن مشاريعهم الفنية، وبعض الأمور التي تخص حياتهم الشخصية، ذلك الجانب الذي لا يعلم الجمهور عنه إلا

القليل، في جو يسوده الألفة ذات طابع رمضاني خاص.

يذكر أن برنامج "سيرة الحبايب"، هو الشكل الجديد لبرنامج "رأي عام"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه لأول مرة الفنانة جيهان خليل، ويمتاز بطابع رمضاني خالص، حيث يستضيف فيه عددًا من الفنانين ومشاهير الإعلام والسياسة والرياضة.