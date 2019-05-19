بالصور.. محمود الليثي: "أنت حبيبي وبس" أول بطولة لي في السينما

في ليلة جديدة من ليالي رمضان أحيا أمس المطرب الشعبي محمود الليثي حفل سحور بأحد فنادق التجمع الخامس بحضور: نرمين سيف الدين صاحبة خيمة ليالي الخديوي، ومنظمة الحفل الفنانة دانا ابو زيد، والإعلامي محمد بدر، ورجل الاعمال محمود العدلي، وسيدة الاعمال دينا الكاتب، ونخبة كبيرة من نجوم المجتمع.

بدأ الليثي الحفل بأغنية عم يا صياد، و بونبوناية، وزلزال ثم قام بغناء اغنية العندليب "سواح" ثم تابع غناء مجموعة من اغانيه ومنهم: كدة ما طمرش، ولخبطلي حالي، واذا كان قلبك كبير

وقد اعرب الفنان محمود الليثي عن سعادته برد فعل الجمهور تجاه الاعمال التي يشارك بها في شهر رمضان الجاري حيث يشارك في 3 مسلسلات هذا العام؛ ففي مسلسل "شقة فيصل" مع الفنان كريم محمود عبد العزيز قام بغناء تتر البداية والنهاية والرباعيات داخل الحلقات واغنيتين فرح منهم دويتو له مع كريم.

اما في مسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان احمد السقا فقام بغناء اغنية الدعاية للمسلسل

بعنوان "يا جبل ما يهزك ريح" بالإضافة الى مشاركته في مسلسل "الواد سيد الشحات" مع الفنان احمد فهمي وقام بغناء اغنية الفراعنة "ولا حتشبسوت" .

واعلن الليثي انه انهى تصوير اول بطولة سينمائية له في فيلم "انت حبيبي وبس" والذي من المقرر نزوله في موسم عيد الفطر المبارك اول شهر يونيو القادم ويشارك في الفيلم: المطربة بوسي والفنانة الاستعراضية صوفينار والفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة القديرة هالة فاخر.

واضاف الليثي ان الفيلم يحتوي على 9 اغاني منهم: بعض الاغاني سأقوم بغنائها منفرد والبعض سيكون دويتو مع بوسي وباقي ابطال الفيلم ، وحتى الاغاني المنفردة لبوسي قمت بتلحينها مثل اغنية "حبناهم" .