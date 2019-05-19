فن ومشاهير

دينا الوديدى فى إطلالة رمضانية بالأوبرا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أمسية غنائية تاتى فى اطار السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الاوبرا المصرية خلال الشهر المبارك على مسرحها المكشوف تحييها المطربة دينا الوديدي وفرقتها وذلك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 21 مايو حيث تقدم لوناً يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة .

المعروف أن دينا الوديدي مطربة شابة لها طابع خاص في أدائها يميزها عن غيرها. جاءت بدايتها مع الغناء في عام 2008 من خلال فرقة "الورشة"، وبعد ذلك جاء قرارها بالتركيز في الغناء كمشروع خاص ، وقامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء ، بعدها قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم الموسيقار فتحي سلامة – فرقة مسار إجباري – الفنان هاني عادل وغيرهم ، قدمت العديد من الحفلات المميزة بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية تتذوق هذا اللون من الفنون .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دينا الوديدى فى إطلالة رمضانية بالأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا