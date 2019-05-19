دينا الوديدى فى إطلالة رمضانية بالأوبرا

أمسية غنائية تاتى فى اطار السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الاوبرا المصرية خلال الشهر المبارك على مسرحها المكشوف تحييها المطربة دينا الوديدي وفرقتها وذلك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 21 مايو حيث تقدم لوناً يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة .

المعروف أن دينا الوديدي مطربة شابة لها طابع خاص في أدائها يميزها عن غيرها. جاءت بدايتها مع الغناء في عام 2008 من خلال فرقة "الورشة"، وبعد ذلك جاء قرارها بالتركيز في الغناء كمشروع خاص ، وقامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام

2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء ، بعدها قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم الموسيقار فتحي سلامة – فرقة مسار إجباري – الفنان هاني عادل وغيرهم ، قدمت العديد من الحفلات المميزة بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية تتذوق هذا اللون من الفنون .