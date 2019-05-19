معيوف مجلى تستعرض الفنون الشعبية للكويت بالاوبرا

ضمن السهرات العربية والاسلامية التى تنظمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر خلال شهر رمضان، يقام بالتعاون مع سفارة الكويت بالقاهرة حفل لفرقة معيوف مجلى للفنون الشعبية وذلك فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 21 مايو على المسرح الصغير حيث تقدم مجموعة من الايقاعات والفنون التراثية الكويتيةوالتى تتنوع بين العرضة ، الصوت ، السامري ، الدزة الى جانب الفنون البحرية التى اشتهرت بها .
يذكر ان الراحل معيوف مجلى ولد عام 1924 ورحل عام 1996 ، كان مولعا بالغناء والفن البحرى منذ صغره ،
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