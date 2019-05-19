كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفنان محمد أبو الوفا يغادر المستشفى غدًا بعد تماثله للشفاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفنان حسان العربى، اليوم السبت، أن صديقه الفنان محمد أبو الوفا تماثل للشفاء وبات بصحة جيدة، وذلك بعد حجزه بغرفة العناية المركزة لمدة شهر تقريبا.

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وقال العربى - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن أبو الوفا سيغادر المستشفى، غدا الأحد، ليقضى فترة النقاهة فى منزله، معربا عن شكره لجمهور أبو الوفا ومحبيه ودعواتهم الصادقة له بالشفاء.

كان محمد أبو الوفا قد تعرض لأزمة صحية منذ حوالى شهر استدعت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحى بمحافظة الفيوم، بعد رفض الأطباء نقله إلى مستشفى القوات المسلحة بالقاهرة.

وغاب أبو الوفا عن سباق رمضان 2019، لأول مرة بعد حفاظه على الوجود لمدة 8 أعوام بشكل متواصل، منذ مشاركته فى مسلسل "أهل كايرو"، ومشاركته العام الماضى فى مسلسلات "نسر الصعيد" و"قانون عمر" و"ممنوع الاقتراب أو التصوير".