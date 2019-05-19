كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نور الغندور تتعرض لحادث سير في "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "دفعة القاهرة" تعرض كل من التؤام إقبال وسبيكة، التي تؤدي دوريهما الفنانة نور الغندور لحادث سير، بعدما اختلفا معًا في السينما، وهربت سبيكة من إقبال، لتصطدم الاثنتان بسيارة مسرعة، ولم يتبين بعد إن كانت أي منهما فارقت الحياة، وهو ما ستظهره الأحداث في الحلقة المقبلة.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.