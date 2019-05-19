كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زواج لولوة وعدنان وحادث إقبال وسبيكة.. أبرز أحداث الحلقة الـ١٣ من "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الثالثة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" زواج كل من "لولوة" و"عدنان" دون علم أسرتيهما أو أصدقائهما، بعدما أخبر "عدنان" "لولوة" أنه مراقب ومهدد بعد انضمامه للحزب الشيوعي.

وذهب الطلبة والطلبات معًا للسينما، لحضور الفيلم الجديد للفنانة "زيزينيا" التي تزوجها "ناصر"، وتضمنت الحلقة شد وجذب بين "فهد" و"نزهة"، وحوار جانبي بين "لطيفة" و"يوسف" الذي بكى حبيبته السابقة "دلال"، وطالب زوجته بمساعدته على نسيانها.