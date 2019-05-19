شاهد.. فيفي عبده قبل وبعد المكياج في “حلوة رمضان”

كتب امير فتحي في الأحد 19 مايو 2019 12:54 صباحاً - تطل الفنانة المصرية فيفي عبده في حلقة الغد من برنامج “حلوة رمضان” الذي يذاع على اليوتيوب.

وقد نشرت فيفي عبده عبر حسابها على إنستجرام، فيديو الإعلان عن الحلقة، حيث تظهر مع خبيرة التجميل معصومة هاشم، أثناء جلسة التجميل بالحلقة.

وقد اشاد متابعو فيفي عبده بجمالها سواءا قبل او بعد المكياج فيما علق اخرون ان الجمال جمال الروح.

تبدأ الحلقة بظهور فيفي عبده بدون ماكياج، ثم يتم استعراض مراحل وضع أدوات التجميل، حتى الوصول إلى الإطلالة النهائية التي ترغب في الحصول عليها.