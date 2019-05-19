حقيقة فشل زواج شقيقة إلهام شاهين من عمرو دياب

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تقبل عمل دور جريء مع إخراج المخرجة إيناس الدغيدي، مضيفة: "عارفة دماغها مش هتحطني في دور إلا في حاجة صح وهي ست ذكية ومخرجة شاطرة".

وأشارت خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إلى أنها قدمت عملين من أبرز أفلامها، مع المخرجة إيناس الدغيدي، وهما "لحم رخيص" و"دونتيلا"، معقبة: "بحب جدا الفيلمين اللي عملتهم معاها".

كشفت الفنانة إلهام شاهين، السبب وراء فشل مشروع زواج شقيقتها إيناس من المطرب عمرو دياب، ودورها في إفشال الزيجة، مضيفة: "بوظت الجوازة؛ لأن كل شيء نصيب".

وأوضحت أن شقيقتها كانت قد تمت خطبتها من المطرب عمرو دياب، ولكن الأمر لم يكلل في النهاية بالزواج، لافتة إلى أنها أفشلت إتمام زواجهما لسبب تافه للغاية.

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وأشارت إلى أنه الهضبة عمرو دياب اشترك في أول فيلم سينمائي له، برغبة منها خلال فيلم "السجينتان"، لافتة إلى أنها من رشحته للدور، أما رفضها زواجه من شقيقتها فكان بسبب خلافات، بجانب أن شقيقتها كانت صغيرة في السن، ولم تتجاوز عمر الـ17 عاما.

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