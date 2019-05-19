شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. أقوى حملة ترويجية لـ it Watch هتقولك ليه لازم تشترك فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن تطبيق it Watch حملة ترويجية جديدة تشرح أهم مميزات التطبيق للجمهور وتستعرض أهم ما يميزه عن وسائل المشاهدة الكلاسيكية القديمة مثل مواقع تحميل المسلسلات ومواقع القرصنة التي تسرق حقوق الملكية الفكرية أو حتى التليفزيونات العادية، وفيما يلي أهم هذه الفيديوهات التي أطلقتها الحملة

أبليكشن Watch it فى كل وقت، يقدم كل الأعمال الدرامية العربية للمشتركين بأسعار زهيدة للغاية مع فترة مجانية حتى آخر شهر مايو، إنه إعلان تطبيق Watch it وبدون أى إعلانات يمكن أن تقطع اندماجك مع العمل الفنى.

وكانت منصة "Watch it" المسئولة عن إصدار التطبيق قد أعلنت عن استقبال آلاف الطلبات للتسجيل والاشتراك وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات الأبليكشن وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب الأبليكشن مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتى.

ومع إعادة إطلاق تطبيق "Watch it" اليوم، يتيح التطبيق للمشتركين فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب، كما يعلن توفير خدمات المشاهدة للأعمال الدرامية مجانا وحتى نهاية شهر مايو 2019.

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