هل يكون مصير دينا الشربيني السجن؟

متابعة بتجـــــــــــرد: يحكم القانون المصري بالسجن لمن يتهرّب من تسديد الضرائب، وهي الأزمة الّتي عانت منها مؤخراً النجمة المصريّة دينا الشربيني الّتي أخفت أرباحها عن مصلحة الضرائب منذ عام 2012 حتى عام 2016.

لكن دينا الشربيني لن تُسجن كما توقّع البعض لأنها عملت على حلّ أزمتها، وذلك من خلال دفع كل مستحقاتها بالإضافة إلى التعويضات بسبب التأخر في الدفع.

تجدر الإشارة إلى أن دينا الشربيني تخوض السباق الدرامي لشهر رمضان الحالي بمسلسل “زي الشمس” وهو أوّل عمل تلعب فيه دور البطولة.