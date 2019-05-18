شهادة ميلاد ابن الأمير هاري تكشف مكان ولادته – بالصورة

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متابعة بتجــــــــــرد: نُشرت شهادة ميلاد ابن دوق ودوقة ساسيكس، آرتشي هاريسون، التي كشفت عن مكان ولادته الفعلي بعد عدّة تكهنات، بسبب تكتّم الزوجان عن الأمر خلافاً للقواعد الملكية وذلك حفاظاً على خصوصية الولادة.
فبحسب وثيقة الولادة التي حصلت عليها وكالة برس أسوسيشن، وضعت ميغان ماركل مولودها الأول في مستشفى بورتلاند الخاص، في ويستمنستر ببريطانيا والذي كلّف زهاء 20 ألف جنيه إسترليني.
كما ظهر في الشهادة اللقب الوظيفي لميغان،اذ كتبت الممثلة الأميركية السابقة في خانة الاسم “صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس رايتشل ميغان” وفي خانة الوظيفة “أميرة المملكة المتحدة”، علماً أن لقب ميغان الرسمي هو لقب الدوقة.
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