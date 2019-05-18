من بليك ليفلي إلى كيندال جينر.. شاهدي أجمل إطلالات "كان" بالسنوات الأخيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في كل مرة ينطلق بها المهرجان الأشهر في العالم "كان"، تخطفُ إطلالات النجمات القلوب، وهنّ يتألقن على السجادة الحمراء.

ومع هذا الحدث البارز، جمعنا لك لقطات من أجمل الإطلالات في هذا المهرجان على مرّ العصور.

بليك ليفلي

جمعت ليفلي في إطلالتها بين الأناقة والبساطة، فارتدت فستانًا طويلًا باللونين الأسود والأبيض من توقيع غوتشي، أثناء عرض فيلم Captives العام 2014.

لوبيتا نيونغ

ببشرة سمراء مُشرقة، أطلّت نيونغ على السجادة الحمراء، ترتدي فستانًا باللون الأخضر النيون، من تصميم دار الأزياء غوتشي، عند عرض فيلم لا تيت هوت في العام 2015.

كيت بلانشيت

كذلك أطلّت الشقراء بلانشيت، بفستان أسود أنيق بقصة حورية البحر، من توقيع أرماني بريف أثناء العرض الأول لفيلم سيكاريو العام 2015.

أمل كلوني

رافقت أمل كلوني زوجها جورج كلوني على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم Money Monster العام 2016، وتألقت بفستان رقيق بقصة الكتف الواحد من فيرساتشي.

كيت موس

رغم اختيار موس لفستان خالٍ من التفاصيل من تصميم فينتاج هالسون، إلا أنها أكملت أناقتها بكلاتش صغيرة وصندل رقيق كلاهما باللون الأسود، واكتفت بتسريحة بسيطة ومكياج هادئ، خلال ظهورها في العرض الأول لفيلم Loving 2016.

سيينا ميلر

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بفستان رقيق من اللون الرمادي الهادئ من غوتشي، وملامح تكاد تخلو من المساحيق التجميلية، تألّقت ميلر في الحفل الختامي للمهرجان عام 2015.

أنجلينا جولي

اختارت جولي اللون الأصفر المُشع، ليُحاكي خصلات شعرها الشقراء، بتوقيع إيمانويل انغارو في العرض الأول لفيلم أوشن العام 2007.

جيسيكا شاستين

كان غوتشي المهيمن على إطلالات النجمات في مهرجان كان، فقد اختارته أيضًا شاستين ليصمم لها فستانًا مميزًا، تتناثر عليه حبّات الترتر البرّاق مع إكسسوارات رقيقة أثناء العرض الأول Lawless 2012.

إيما واتسون

بملامح طفولية ووجه جميل، تألقت الرشيقة واتسون بفستان مكوّن من اللونين الأبيض والأسود من تصميم شانيل كوتور، في العرض الأول لفيلم The Bling Ring 2013، وكانت تصفيفة شعرها هادئة ووجها خاليًا من المساحيق.

نيكول كيدمان

ولم تختلف كيدمان في أناقتها عن مثيلاتها، فكان فستانها يُشبه فستان الأميرات في القصص الأسطورية، من توقيع كريستيان ديور كوتور عند افتتاح حفل العرض الأول لفيلم The Great Gatsby العام 2013، وكان اللافت في إطلالتها لون الحذاء المُتّسق مع الفستان.

كيندال جينر

حملت جينر شعار الجرأة في اختيارها لهذا الفستان الشفاف، ذي الكرانيش المتراصّة من الخصر حتى الذيل، أثناء عرض "بنات الشمس" في العام 2018.