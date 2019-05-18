إلهام شاهين تكشف سبب زواجها من عادل حسني

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تزوجت من المنتج عادل حسني رغم أنها كانت أصغر منه بـ25 عامًا؛ طمعًا في رجولته وحمايته، مضيفة: "اتجوزته علشان كنت في وقت ممكن أضيع بسبب مشكلاتي مع جلال الشرقاوي وممدوح الليثي ونور الدمرداش وكانوا متحكمين في السوق مين يشتغل ومين ميشتغلش، ومقدروش يعملوا معايا حاجة بعد زواجي".

وأشارت الفنانة، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إلى أنها كانت مهددة بالسجن في سن الـ18 سنة، معقبة: "كانت عندي قضية مع جلال الشرقاوي وكان هيسجنني وأنا عيلة".

وتابعت: "جلال الشرقاوي كان محامي ولم أكن بالنضج الذي يمكنني من التعامل مع المشكلة التي واجهتني، وذهبت وقتها لوالدي لينقذني، ولكنه تخلى عنى وطردني من المنزل"، لافتة إلى أنها شعرت وقتها بالغرق، لذلك قررت الزواج من المنتج عادل حسني للحماية وإنقاذها من كابوس السجن.

وأكملت: "كنت بحب الرجالة الكبار، لحد لما كبرت قلت كفاية بقي عايزه حد في سني".

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وأكدت أن سبب طلاقها من عادل حسني، ترك مجال السياحة ودخوله عالم الإنتاج السينمائي، معقبة: "قلت له مش عايزة اتجوز حد من الوسط الفني؛ لأن مشكلات الشغل بتتنقل البيت".

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