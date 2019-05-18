مصطفى شعبان يوجه رسالة شكر لجمهوره

رغم انشغاله بتصوير مسلسله "ابوجبل" والذى يقوم بتصويره حاليا حرص الفنان مصطفى شعبان على توجيه رسالة شكر لجمهوره عبر حسابه على "تويتر" على حرصهم الشديد على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاده بتوجيه العديد من التهانى سواء بالرسائل أو التعليقات.

وجاءت رسالة شعبان عبر تعليق على صورة له قائلا :"‏شكرا للأهداء الرقيق بجد فرحان إن ناس كتير بتحتفل معايا بعيد ميلادي بقالي ٣ أيام وهو لسه بكره شكرا لكل لحظة حلوة عشناها معاكم على مدار سنين فاتت وأوعدكم دايما ال جاي هيكون أحلى كل سنة وأنتم طيبين ‎#مصطفى_شعبان ‎#أبو_جبل.

مسلسل "أبو جبل" يشارك في بطولته بجانب مصطفي شعبان، عائشة بن أحمد، محمد لطفي، ايتن عامر، حسني حسني، مريم حسن ونجلاء بدر ومن تأليف محمد سيد بشير واخراج أحمد صالح.

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ويعد هذا التعاون الثاني بين مصطفى شعبان، وشركة "سينرجي"، ومحمد سيد بشير، وأحمد صالح، حيث قدموا معا مسلسل "أيوب" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

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مصطفى شعبان يشارك جمهوره بنشر مقطع فيديو من مسلسله الجديد