سمية الخشاب تكشف عن عمل فني جديد

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورا لها، خلال تسجيلها أحد أغانيها، عبر حسابها على "إنستجرام". ولم تكشف الخشاب عن أي تفاصيل أخرى تخص العمل. يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الفنية كليب "بتستقوى".



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