إنجي المقدم تتوعد أحمد السقا بالسجن

تبدأ الحلقة ١٣ من مسلسل ولد الغلابة، بمقابلة عيد شقيق عبد القادر المتهم بقتل ضاحي، لعيسى وفرح، ويهددهم بفضح أخيه لسرهم في حالة عدم الوفاء بوعدهم معه، وهنا يغضب عيسى ( أحمد السقا ) ويستغرب ما فعله عبد القادر وهو فضح أمرهم لأخيه لأن ذلك لم يتفقوا عليه فسرهم أصبح معروف وخرج منهم.

يزور عيد أخيه عبد القادر في السجن ويخبره بما فعله وهنا يطلب منه الحرص وعدم إخبار أحد، بأنه سيأخذ نصف ميراث فرح، وبعدها سيخلف وعده معهم وسيقوم بالإبلاغ عنهم في الشرطة وبالتالي هو سيخرج من تلك

القضية بسهولة، مؤكدًا لأخيه أن فعل ذلك لكي يكسب الأموال من وراء فرح ويعلو فوق وجه الأرض، وبذلك يكون خائن وعده وصداقة فرح.

تقرر صفية طرد عيسى من المنزل الذي هو ورث لهم، في مقابل إعطائه لنصيبه من بيعها لذهبها، ويوافق عيسى على الخروج من المنزل دون أخذ شيء، ويذهب لقبر والدته باكيًا شاكيًا معاملة اخواته له خاصة صفية فقد أعمى الانتقام عينيها، ولم تكتف بذلك فقط بل ذهبت لسرية

زوجة عزت الأولى تمد يدها لها لكي يكشفوا أمر فرح وعيسى، مبررة سبب ذلك هو ٱنتقامها منه، وتراها فرح وتحاول إخبار عيسى ولكنه لا يرد عليها.

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تقابل فرح عيسى وتحكي له موضوع أخته وسرية زوجة عزت، وتطلب منه أن يلاقي حل لأخته صفية وإلا ستوقع بهم للشرطة، بهدوء دون عنف.

يأتي محامي عزت ليوزع نصيب كل شخص في الأموال التي تركها عزت، وهنا يخبر فرح أنه لم يكتب لها ورثا فقد تم حرمانها من ميراثه، وتنصدم فرح بما سمعته، وتنتهي الحلقة على ذلك، ويبدو أن رشوان أخ سرية له يد في الموضوع، فهو بذلك يضغط عليها لمعرفة مكان بضاعة عزت للممنوعات والتي تساوي أضعاف ما تركه من ميراث.

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