شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل الإطلالة المثيرة للهندية كانجانا رانوت فى مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثانى على التوالى ظهرت الممثلة الهندية كانجانا رانوت على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائى الدولى 2019، حيث إنها تشارك فى المهرجان بفيلمها الأخير "Manikarnika: Queen of Jhansi"، والذى حقق أعلى إيرادات فى شباك التذاكر وعلى مستوى النقاد، لتنافس بهذا الفيلم على جائزة أحسن ممثلة، فيلم، إخراج، وارتدت الممثلة الهندية كانجنا رانوت فستانين مختلفين من حيث التصميم ومتشابهين فى اللون حيث كان لونهما ابيض، لينطبق عليها مقولة "وطلت بالأبيض"، لذلك سنرصد لكم بالصور تفاصيل إطلالات الممثلة الهندية كانجنا رانوت على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائى الدولى 2019 على النحو التالى.

1 - الإطلالة الأولى

ارتدت فيها فستانا طويلا ضيق بنفس طول الجسم، لونه أبيض ذات كمام بيضاء أحدها عارى واحدها مغطى، من تصميم مصممين الأزياء الهنديين المشهورين "سانجاى كومار دهوليا، آمى باتيل، مالا اجنانى"، وحذاء أزرق داكن فى القدم ذو كعب عالى، أما عن مجوهراتها فكانت من تصميم مصممة الجواهر الهندية المعروفة "سويتا ميهتا"، وفيما يخص الميك آب فكان عبارة عن ظل عيون لونه أزرق وأحمر شفاه وردى اللون فنى المكياج الهندى "انيل" هو من وضعه لها بإطلالتها، وأخيرا تصفيف الشعر كان بواسطة مصفف الشعر الهندى "على بيرزاديه"، لتسحر جميع الحاضرين بالحفل بسبب هذه الإطلالة.