شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. الخليج 365 يحتفل مع مصطفى شعبان بمسلسله "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الخليج 365 بعد قليل بالنجم مصطفى شعبان فى ندوة خاصة يتحدث فيها عن نجاح مسلسل "أبو جبل" الذى يعرض حاليا فى السباق الرمضانى على قناة on e وحقق نجاحا كبيرا، ويكشف من خلال الندوة عن كواليس العمل وتفاصيل كثيرة فى مشواره الفنى.

مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، أنعام الجريتلي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة "سينرجى" .