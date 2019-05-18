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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قبلة أنطونيو بانديراس وبيدرو ألمودوبار لبينلوبي كروز بفعاليات مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية بينلوبى كروز الـ photo call الخاص بفيلمها الجديد " Pain and Glory " مع باقى فريق العمل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي فى دورته الـ72، والتى تستمر حتى 25 مايو الحالى في مدينة كان الفرنسية.
ومن أكثر الصور التي لفتت الأنظار بالـ photo call هي تقبيل نجم هوليوود أنطونيو بانديراس والمخرج بيدرو ألمودوبار للنجمة بينلوبي كروز، وظهرت الصورة تحمل مزيجا من المرح والفرحة بالعمل والحماس.
يذكر أنه شارك بينلوبي كروز بطولة "Pain and Glory" كل من أنطونيو بانديراس وليوناردو سباراجليا وسيسيليا روس وبول اريفالو وغيرهم.
قبلة انطونيو بانديراس وبيدرو ألمودوبار لبينلوبي كروز
فريق عمل الفيلم
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