محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
نشرت الفنانة التونسية درة، صورًا مع النجمة العالمية جوليان مور، على هامش مهرجان كان السينمائي، وذلك عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام".
وعلقت درة على الصور قائلة: " سعيدة للقائي بالممثلة المفضلة لدى على الإطلاق"
يذكر أن درة شاركت في حفل إحدى بيوت الأزياء العالمية على هامش مهرجان كان السينمائي، الذي تقام فعاليات دورته الـ72 خلال هذه الأيام وحتى 25 من الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر درة تنشر صورًا مع النجمة العالمية جوليان مور على هامش "كان السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.