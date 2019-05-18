درة تنشر صورًا مع النجمة العالمية جوليان مور على هامش "كان السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشرت الفنانة التونسية درة، صورًا مع النجمة العالمية جوليان مور، على هامش مهرجان كان السينمائي، وذلك عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام".

وعلقت درة على الصور قائلة: " سعيدة للقائي بالممثلة المفضلة لدى على الإطلاق"

يذكر أن درة شاركت في حفل إحدى بيوت الأزياء العالمية على هامش مهرجان كان السينمائي، الذي تقام فعاليات دورته الـ72 خلال هذه الأيام وحتى 25 من الشهر الجاري.