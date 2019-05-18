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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة لها مع الزعيم عادل إمام تهنئه بعيد ميلاده الـ79.
وكتبت إيمي: " كل سنة وحضرتك طيب وبخير يا زعيم، حقيقي مفيش كلام يقدر يوصف حبنا الكبير ليك، كل شخص اتعلم منك فنان كبير أو صغير كلنا اتعلمنا من خبرتك، مفتقدينك جدا في رمضان السنة دي، وبإذن الله تعوض ده في كل سنة".
وُلد عادل إمام في 17 مايو 1940، ويعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر إيمي سالم احتفالا بعيد ميلاد الزعيم: "مفيش كلام يقدر يوصف حبنا الكبير ليك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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