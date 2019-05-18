الدكتورة خلود تصدمُ متابعيها بقصّة شعر “البوي”!

نشرت الفاشينيستا الكويتيّة، ونجمة مواقع التّواصل الاجتماعيّ، الدكتورة خلود، عبر موقع “إنستغرام” صور لها حيث ظهرت بقصة شعر جديدة فاجأتْ فيها جمهورها؛ حيث كشفتْ عن اعتمادها قصّة شعر الـ”بوي فريند”، التي تُعدّ من أجرأ القصّات.

ويبدو أنّ الدكتورة خلود، المعروفة دائمًا بحبّها لكلّ ما هو جريء، تعمّدتْ إثارة جمهورها عبر موقع “إنستغرام”، فنشرتْ فيديو آخر، استعادتْ فيه لوك شعرها الطّويل باللّون الرّماديّ الفولاذيّ، وقالت خلال الفيديو: “الكل صدم من البوي بس قلت أفاجئكم بشيء أحلى وأحلى من البوي؛ لأني ما أحسه شخصيتي”، مضيفة في حديثها عن اللون الرمادي: “هذه شخصيتي وهذا اللون اللي أحبه ومريم سوت إياها بطريقة تجنن.. شخصيتي وستايلي في بداية شهرتي اشتقت حق هاللون”.

وفي سياق آخر، كانت الدكتورة خلود، قد تعهّدتْ أنّها ستطلّ على جمهورها بشكل يوميّ، طوال شهر رمضان، بأزياء تراثيّة، كما ستكشف عن تقاليد كلّ دولة خلال الشّهر الكريم.