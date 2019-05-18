شاهد: محمد رمضان يقع في أزمة جديدة.. ويخضع للتحقيق بهذه الشكوى

يواجه الفنان المصري محمد رمضان، أزمة جديدة، بعد تقديم شركة “الريماس” للإنتاج الفني، إنذارًا سلمته على يد مُحضر للنجم الشاب، تطالبه فيه بالالتزام ببنود التعاقد المبرم بينهما، بعدما قدم حفلات غنائية دون الرجوع إليها واستخدم ألحانًا مملوكة للشركة، دون إذن منها. وتقدمت الشركة، بشكوى في نقابة الموسيقيين، تطالب فيها بإيقاف التعامل مع محمد رمضان أو منحه تصاريح عمل من النقابة دون الرجوع للشركة. ومن المقرر أن يخضع رمضان للتحقيق، الاثنين المقبل في النقابة، حسبما صرح طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين.

كما تقدمت الشركة، بمذكرة ضد رمضان في نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، لوقف تصاريح محمد رمضان والتحقيق معه فيما نُسب إليه بعد إخلاله ببنود التعاقد. وأفادت الشركة في المذكرة: “في يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018، قامت الشركة كطرف أول بالتعاقد مع الفنان محمد رمضان محمود حجازي الشهير بمحمد رمضان، كطرف ثان على أن يقوم بالأداء والتسجيل بصوته مجموعة من المصنفات الغنائية والموسيقية تتكون من 8 أغان”. وتابعت المذكرة: “يلتزم محمد رمضان بالتصوير السينمائي أو بطريقة الفيديو كليب لعدد أغنيتين لصالح الطرف الأول الذي له حق الملكية والتصرف فيها واستغلالها وإذاعتها بكافة طرق وسائل التكنولوجيا والديجيتال وكافة وسائل الإعلام والبث والآداء العلني”.

وأردفت: “كما يكون للطرف الأول الحق في الاستغلال الكامل للحفلات المذاعة على الهواء لايف، وقد وافق الطرفان على بنود العقد المذكور والموقع عليه من الطرفين بالتراضي”. وتابعت المذكرة: “تطلب الشركة من هاني شاكر، التحقيق مع الطرف الثاني الفنان محمد رمضان عن ما قام به من إخلال ببنود العقد، وحفظ حقوق الشركة المادية والمعنوية بموجب بنود العقد وفقكم الله ورعاكم لما فيه صالح الفن بمصرنا الغالية”. يذكر أن محمد رمضان واجه أزمة مماثلة بسبب إحيائه حفلًا غنائيًا، ظهر فيه على المسرح وهو عار؛ ما أشعل الغضب ضده، وتقدم أحد المحامين بإنذار على يد محضر ضده لنقابة الموسيقيين.