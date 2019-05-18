القضاء الإماراتي يرفض دعوى الفنان خالد عبدالرحمن ضد أحد معجبيه

رفضت محكمة جنح أبوظبي في دولة الإمارات دعوى قضائية تقدم بها الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، ضد أحد معجبيه، يتهمه فيها بنشر أخبار عنه تجعله محل ”ازدراء“.

وقررت المحكمة أن رفض الدعوى جاء لتأخر الشاكي في تقديم بلاغ عن الواقعة مدة تزيد عن 3 أشهر من تاريخ علمه بها، حيث تبين بأن الأخبار تم نشرها خلال عامي 2015 و2016.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فقد أحيل أحد معجبي الفنان إلى القضاء بعد تقديم وكيل الفنان خالد، بلاغًا ضده يفيد بتعرضه للإساءة والتشهير من قبل صاحب حساب ”جرح ذاخر“ في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بقيامه بنشر عدة أخبار غير صحيحة منها وفاة الفنان وتعرضه للجرف خلال السيول، وأخرى عن محاكمة الفنان بتهمة حيازته الأسلحة.

وإثر تحريات تم التعرف على المتهم، الذي أنكر التهم، مبينًا أن الأخبار المتداولة عن الفنان قديمة ومتداولة منذ 5 سنوات، وأنه لم يقم بنشرها، مضيفًا أن الحساب ”جرح ذاخر“ المنسوبة إليه التهمة، تكرر في 19 مناسبة في مواقع التواصل، ما يعني أنه من غير المعروف من قام بنشر الأخبار.

ورفضت المحكمة الشكوى لمرور أكثر من 3 أشهر عليها، حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جرائم سب الأشخاص وقذفهم إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه، أو من يقوم مقامه قانونًا، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.