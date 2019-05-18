بالصور.. درة تتألق بأحدث إطلالاتها في مهرجان الأفلام

تألقت النجمة درة بأحدث إطلالتها في مهرجان الأفلام "Cannes Film Festival 2019"، حيث نشرت صورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
يذكر أن الفنانة درة تشارك في بطولة مسلسل "حرملك"، و هو من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق، وبطولة كل من باسم
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