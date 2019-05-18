بالصور.. درة تتألق بأحدث إطلالاتها في مهرجان الأفلام

تألقت النجمة درة بأحدث إطلالتها في مهرجان الأفلام "Cannes Film Festival 2019"، حيث نشرت صورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

يذكر أن الفنانة درة تشارك في بطولة مسلسل "حرملك"، و هو من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق، وبطولة كل من باسم

ياخور، جمال سليمان، باسل خياط، سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، نادين حمصى، هبة نور، عامر العلى، ليليا الأطرش، باسل الزارو، ميريانا معلولى، نبيل عيسى، ساندى، إنجى مراد، بلال مارتينى.

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