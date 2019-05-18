بالفيديو.. حمادة هلال يطرح أحدث كليباته

طرح النجم حمادة هلال أحدث كليباته بعنوان "الناس الحلوة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هو من كلمات و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.
يذكر أن الفنان حمادة هلال يشارك في مسلسل "ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد،
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