بالفيديو.. حمادة هلال يطرح أحدث كليباته

طرح النجم حمادة هلال أحدث كليباته بعنوان "الناس الحلوة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هو من كلمات و ألحان عزيز الشافعي، و

توزيع أحمد عادل.

يذكر أن الفنان حمادة هلال يشارك في مسلسل "ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد،

و إخراج محمد بكير، و بطولة كل من أيتن عامر، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، محمد نجاتي، أحمد كرارة، كريم أبو زيد، رانيا منصور، وفاء سالم، حمزة العيلي، إسلام إبراهيم.