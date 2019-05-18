فن ومشاهير

بالفيديو.. حمادة هلال يطرح أحدث كليباته

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طرح النجم حمادة هلال أحدث كليباته بعنوان "الناس الحلوة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هو من كلمات و ألحان عزيز الشافعي، و

توزيع أحمد عادل.

 

يذكر أن  الفنان حمادة هلال يشارك في مسلسل "ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد،

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و إخراج محمد بكير، و بطولة كل من أيتن عامر، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، محمد نجاتي، أحمد كرارة، كريم أبو زيد، رانيا منصور، وفاء سالم، حمزة العيلي، إسلام إبراهيم.

 

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