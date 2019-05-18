شاهد.. محمد إمام يتصدر تريند "يوتيوب"

أعلن النجم محمد إمام تصدره تريند المركز الأول بمسلسله الرمضاني "هوجان"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتبا: "هوجان الأول على يوتيوب مصر.. الحمدلله". على يوتيوب مصر.. الحمدلله". يذكر أن مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، و إخراج شيرين عادل، و بطولة كل من كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، صلاح عبد الله، رياض الخولي، ميرنا نور الدين، عمر مصطفي متولي، أسماء أبو اليزيد، عبير صبري، هاجر أحمد.

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