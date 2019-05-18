يسرا اللوزي ضيفة شرف بالحلقة 13 من مسلسل سوبر ميرو

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل سوبر ميرو، بطولة إيمي سمير غانم، مشاركة يسرا اللوزي في الحلقة بدور سوبر ديلو لتنافس سوبر ميرو .

بدأت الحلقة بإنقاذ سوبر ميرو لفتاة تدعي هديل الدالي " يسرا اللوزي" وعقب إنقاذها تريد أن تصبح بطلة خارقة مثل سوبر ميرو وتسمي نفسها سوبر ديلو . الحلقة بدور سوبر ديلو لتنافس سوبر ميرو .بدأت الحلقة بإنقاذ سوبر ميرو لفتاة تدعي هديل الدالي " يسرا اللوزي" وعقب إنقاذها تريد أن تصبح بطلة خارقة مثل سوبر ميرو وتسمي نفسها سوبر ديلو .

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