انتحار أسمة طليقة حمزة على الهواء بالحلقة الـ14 من مسلسل الزوجة 18

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل الزوجة 18 بطولة حسن الرداد ، انتحار أسمة طليقة حمزة بطل المسلسل علي الهواء خلال برنامجها الاذاعي.

ونوهت أسمة في بداية الحلقة أنها سوف

علي الهواء خلال برنامجها الاذاعي.ونوهت أسمة في بداية الحلقة أنها سوفتبث فيديو علي الهواء في نهاية الحلقة علي صفحة البرنامج بالفيس بوك، وخلال الفيديو قامت بتناول سم وذلك بسبب رفض حمزة العودة لها .

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