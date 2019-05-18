يسرا اللوزى: الأدوار المركبة جذبتنى لـ«كلبش» و«قمر هادى»

حققت الفنانة يسرا اللوزى ردود فعل قوية بظهورها فى مسلسلى «قمر هادى» و«كلبش 3» وأثبتت أنها قادرة على التنوع بين الشخصيتين بشكل مختلف، خاصة أن العملين يشارك فيهما عدد كبير من النجوم واعتبرت ظهورها معهم بمثابة تحدٍ لها وانقلاب على المخرجين الذين حبسوها فى دور الفتاة الرومانسية.. حاورناها عن مشاركتها فى رمضان فقالت..

<< كيف استقبلتِ ردود الفعل عن عملك فى رمضان؟

- الحمد لله المسلسلان حققا نجاحا كبيرا، واستقبلت ردود فعل جيدة، خاصة أن الشخصيتين مختلفتان تماما، ورغم أن العملين ينتميان إلى مسلسلات الأكشن إلا أن كلا منهما حقق نجاحا وردود فعل قوية لدى الجمهور وأسعد كثيرا عندما أسمع أن العملين تصدرا نسب المشاهدة.

<< أيهما أقرب إليك؟

- كل شخصية فيهما اعتبر أننى قدمتها بمشاعر وأداء مختلف، واعتبرها تجربة مختلفة، وما جذبنى للمشاركة فى المسلسلين أن شخصيتى مختلفة تماما فيهما، فأنا أنافس نفسى بدورين أنجح من بعض، وأنا محظوظة بهما.

<< مسلسلات الأجزاء سلاح ذو حدين ألم تتخوفى من المشاركة فى «كلبش 3»؟

- ما جذبنى للعمل فى الأساس هو النجاح الذى حققه الجزءان الأول والثانى، نجاح أى عمل

يعود إلى القسمة والنصيب والتوفيق، ولكن وجود أجزاء من أى عمل درامى يدفع المتفرج لمشاهدته بسبب الفضول لمعرفة ما سوف يحدث فى الجزء الجديد، بالإضافة إلى أن المؤلف باهر دويدار صاغ الجزء الثالث بشكل مختلف تماما فمن يشاهده لا يشعر بالتكرار لكنه مسلسل جديد تماما وضم إليه العديد من الشخصيات الجديدة ومن بينهم دورى فيه.

<< وكيف كان استعدادك لشخصية «ريم»؟

- «ريم» شخصية مرهِقة لأننى أجسد دور مريضة وطبيبة فى نفس الوقت، فالشخصية تعمل محللة نفسية، لكنها تمر بمشكلات نفسية كثيرة فى حياتها العائلية تؤثر عليها وهو ما يجعلها فى أغلب الأوقات غير مستقرة نفسيا وهو دور مركب وصعب، وكان علىّ مذاكرته كثيراً.

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<< ودورك فى «قمر هادى» أيضاً مركب.. كيف نسقتِ بين العملين؟

- الشخصية فى مسلسل «قمر هادى» تظهر للمشاهد بشخصيتين مختلفتين تماما فى الشكل والمواصفات والتعامل وطريقة المشى والكلام، كما أن تعاملها مع البطل فى معظم المشاهد، دائما ما تكون هناك

انفعالات شديدة ومباراة تمثيلية بينهما، وهو ما كان صعبا أيضاً، ولا أنكر أن هذه الصعوبة جذبتنى للعمل منذ قراءة أول مشهد، فكنت قد قررت أن أخوض رمضان بمسلسل كلبش فقط، ولكن عندما عُرض علىّ قمر هادى وقعت فى غرامه وقررت أن تكون مغامرة بينى وبين نفسى.

<< الدراما هذا العام شهدت بعض التغيرات؟

- أنا خفضت أجرى للنصف فى كل الأعمال التى أشارك فيها، وهذا النظام لم ينطبق علىّ فقط لكنه انطبق على كل المشاركين فى الدراما هذا العام، ولنكن واقعيين السوق هو من يتحكم فى الأجور وليس الفنان.

<< وكيف تمردتِ على دور الفتاة الرومانسية؟

- أصبحت أرفض العديد من الأدوار التى تحبسنى فى نفس الأداء، فأنا لدى طاقة فنية أريد أن تخرج، وأكبر دليل على ذلك مسلسل «الجماعة» و«الحلال» وفيلم «هاتولى راجل»، كلها أدوار اعتمدت على الشر والأداء المركب المختلف، وهذا ما أسعى إليه دائما أن أقدم دورا مختلفا وأغير شكلى ومظهرى فى كل عمل أقدمه، من الممكن أن أظهر دون ماكياج مثل فيلم «ساعة ونصف» وأضع (ماكياج) يغير شكلى ويظهرنى غير هادئة مثل فيلم «إذاعة حب» المهم لدىّ أن يرانى الجمهور مختلفة وأقنعه فى الدور.

<< وماذا عن أعمالك القادمة؟

- بعد انتهاء تصوير مسلسلات رمضان، سأبدأ تصوير فيلم «تصفية حساب» مع الفنان عمرو سعد وأجسد فيه شخصية مليئة بالمشاعر الإنسانية حيث أجسد شخصية عازفة بيانو هادئة وطيبة لكنها مؤثرة فى الأحداث.