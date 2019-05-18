«داغر» وحفيدة أم كلثوم فى معهد الموسيقى.. و«ثروت» بالهناجر

وسط حضور متنوع ضم الشباب والكبار والمصريين والأجانب تألق الموسيقار عازف الكمان الكبير عبده داغر بحفله الذى بدأ فى التاسعة والنصف ليلة العاشر من رمضان بعدة مقطوعات موسيقية من بينها «سماعى كرد والمشربية»، بينما عزف ارتجالاته المبهرة على الكمان واهتزت قاعة مسرح معهد الموسيقى العربية بالتصفيق الحاد، ثم اختتمت الحفل المطربة الشابة سناء نبيل التى شدت بأغنية «هو صحيح

الهوى غلاب» لأم كلثوم، وقد قدم الفنان عبده داغر المطربة سناء مؤكدًا أنه سيكون لها شأن كبير، لافتا إلى أنه تعهدها منذ عدة أشهر بالتدريب على الغناء وعمل بروفات مكثفة لأغنية «هو صحيح» وقد لاقت سناء بدورها تصفيقًا حادا من الجمهور.

وعلى مسرح الهناجر تألق المطرب الكبير محمد

ثروت بمجموعة من أجمل الأغانى الوطنية والدينية من بينها «بلدى، وخلى السلاح صاحى، وقمر سيدنا النبى، ويارب توبة، ولاجل النبى، والقلب يعشق كل جميل» وكان هذا خلال احتفالية العاشر من رمضان التى نظمها قطاع الإنتاج الثقافى ضمن فعاليات برنامج «هل هلالك» المنعقدة بمسرح الميدان بساحة الهناجر بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والمخرج خالد جلال ولفيف من الجمهور المتفاعل مع كل ما يقدمه برنامج «هل هلالك» وحضر الحفل جمهور كبير من رواد مهرجان «هل هلالك».