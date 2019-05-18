كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم الشناوي عن أمينة خليل ومحمد فراج: تعرضا لضغط كبير من بداية رمضان لعدم ظهورهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المخرج الشاب كريم الشناوي على توجيه الشكر لكل من الفنان محمد فراج والفنانة أمينة خليل، على مشاركته في مسلسل "قابيل"، لافتًا إلى أن نضجهما الفني كان السبب في قبولهما مسلسل سيبدأ دورهما الفعلي فيه في النصف الثاني من حلقاته.

ونشر "كريم" صورة تجمعه بأمينة وفراج عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتب: "بعد عرض الحلقة الخامسة عشر من #قابيل، حابب أشكر محمد فراج و أمينة خليل شكر كبير جدا. بعيدا عن أدائهم الممتع للشخصيات المركبة اللي بيلعبوها في المسلسل و اللي اتمنى تعجب الناس، الشكر ده عشان هما تعاملوا مع المشروع بنضج شديد و وافقوا يبقوا ابطال لعمل ظهورهم المكثف فيه بيبدأ بعد ١٥ حلقة من بدايته و بالتالي قرارهم كان له علاقة بجودة الدور مش بعدد صفحاته ... و الحقيقة الاثنين تعرضوا لضغط كبير و اسئلة كثيرة من بداية رمضان من أصدقاء و جمهور بيحبهم و بيسأل عليهم عشان عاوز يشوفهم و تحملوا الضغط ده و تعاملوا معاه بحكمة و ذكاء شديد".

مسلسل "قابيل" إخراج كريم الشناوي، وتأليف كل من مصطفى صقر، وأشرف نصر، ومحمد عزالدين، وكريم يوسف، ويشارك في بطولته كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وأمينة خليل وعلي الطيب.