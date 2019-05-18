كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشار الشطي يبكي على فقدان فاطمة الصفي في "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل "يوسف" الذي يؤدي دوره الفنان بشار الشطي، في نوبة بكاء في السينما، بعدما واجهته زوجته "لطيفة" التي تلعب دورها الفنانة مرام البلوشي، بعدم تركيزه مع الفيلم في مقابل التفكير في حبيبته السابقة "دلال" والتي تودي دورها الفنانة فاطمة الصفي، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "دفعة القاهرة".

وطالب "يوسف" من "لطيفة" أن تقف معه وتساعده على نسيان "دلال"، لكن "لطيفة" اعترضت، مؤكدة أن هذا الطلب يقدمه لشقيقته وليست زوجته.