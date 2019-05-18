كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميريهان حسين تأكل فول وتصدم حبيبها برد فعلها في "علامة استفهام" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت الحلقة ١٢ من أحداث مسلسل "علامة استفهام" مشهد أثناء ذهاب ميريهان حسين، للأكل علي عربية فول ومعها شخص يحبها، ولكنها صدمته لرد فعلها اثناء مغازلته له.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، نورهان، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.