كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب بين كائن فضائي ورجال البذلات السوداء في الحلقة الثالثة عشر من "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات" اصطدام سيارة فخر وسيد وريتاج بكائن فضائي غريب، وتضمنت الحلقة مناورات عدة من جانب الكائن الغريب الذي هرب منهم بعد فحصه، وبعدها استطاعوا تتبعه وإيجاده ومن ثم الاحتفاظ به في المنزل.

وطرح سيد وفخر وريتاج إعلان عبر الإنترنت لبيع الكائن، وحصلوا على عرض من رجال البذلات السوداء، والذي اتضح فيما بعد أنهم يهدفون لاصطياد الكائن وإجراء التجارب عليه، وبعد فشلهم في استعادته، حكي الكائن الغريب لسيد وأسرته مأساته المتمثلة في ضياع زوجته، التي باتت في حوزة رجال البذلات السوداء، وطالبهم بمساعدته لاستعادتها عبر إدخاله مدينة الانتاج الإعلامي، وهو ما تمكنوا منه في نهاية الحلقة.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.