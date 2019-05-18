كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نسرين أمين تكشف عن أصعب المشاهد في مسلسل زلزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفنانة نسرين أمين عن أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء تصوير مسلسل "زلزال".

وقالت "أمين": "هناك مشهدان في مسلسل "زلزال" الأقرب والأصعب إلى قلبي، الأول عندما قام "حربي" والذي يجسده محمد رمضان، بشراء ذهب والسلسلة التي كنت أريدها، فهناك حالة من الحب والمشاعر جمعت بيننا، وهذا ظهر من خلال نشر هذا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا مشهد الزلزال الذي تعرضنا له وأدى إلى وفاة الأسرة بالكامل ماعدا الابن الكبير".

Advertisements

المسلسل تدور أحداثه حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصرى، ونسرين أمين، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالى، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين.