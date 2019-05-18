كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم مسرح مصر يلتقون في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى نجوم فرقة مسرح مصر في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات"، وظهر في الحلقة كل من محمد أسامة الشهير ب"أوس أوس"، الذي جسد دور كائن فضائي هبط على الأرض، إلى جانب كل من بيشوي وإبرام سمير، اللذان ظهرا كرجال ببذلات سوداء مهمتهما استعادة الكائن الفضائي، كما يلعب دور البطولة في المسلسل محمد عبدالرحمن وهو أيضًا عضو الفرقة وتألق في عروضها السابقة.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.