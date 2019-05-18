كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فهمي وهنا الزاهد يحتفظان بكائن فضائي في "الواد سيد الشحات" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع كل من سيد وزوجته ريتاج وشقيقه فخر، الإيقاع بالكائن الفضائي الغريب الذي اصطدم بسيارتهم، ثم هرب، وذلك عبر تتبعه من خلال خاصية find my iPhone، الذي كان بحوزته، ليجدونه في أحد المخازن، ويحكمون السيطرة عليه ويأخذونه إلى منزلهم ويحتفظون به، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات".

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.